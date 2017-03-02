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15:53 (мск), источник: Коммерсантъ

На Дону руководителей строительных компаний обвиняют в мошенничестве на сумму более 40 млн руб

Прокуратура Ростова-на-Дону утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителей строительных фирм Михаила Базулева и Евгения Акименко.

Мужчин обвиняют в мошенничестве при строительстве домов для детей-сирот, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

По версии следствия, гендиректор ООО «Строймир» Акименко вместе с руководителем ООО «СтройТехноПарк» Базулевым в мае 2015 года заключили с администрацией Морозовского района 36 муниципальных контрактов участия в долевом строительстве многоквартирного дома в Морозовске. Город профинансировал строительство домов для детей сирот на сумму более 27 млн руб. Акименко и Базулев похитили деньги, а на месте застройки оставили котлован.

С помощью такой же схемы злоумышленники похитили еще 10,6 млн руб. при строительстве многоквартирного дома в Миллерово. Кроме того, причинен ущерб и трем физическим лицам, с которыми заключены договоры долевого участия в строительстве на сумму более 5 млн руб. Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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