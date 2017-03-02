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15:17 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Буинском районе экологи обнаружили сброс отходов сахарного завода

(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). В Буинском районе РТ был обнаружен несанкционированный сброс отходов производства сахара и сахарной свеклы. Об этом сообщается на сайте Министерства экологии и природных ресурсов РТ.

Источник: ИА Татар-информ

Сообщение о сбросе на территории Буинского района поступило на телефон горячей линии Заволжского территориального управления Минэкологии РТ. По приезду на место инспекторы зафиксировали факт несанкционированного сброса отходов на расстоянии 350 метров от северных ворот предприятия ООО «Буинский сахар».

Площадь захламления территории составила 10 кв. м, объем складируемого отхода — 35 куб. м. По данному факту экологами в отношении должностного лица составлен административный протокол по статье «Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами».

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