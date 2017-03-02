В Буинском районе экологи обнаружили сброс отходов сахарного завода

Сообщение о сбросе на территории Буинского района поступило на телефон горячей линии Заволжского территориального управления Минэкологии РТ. По приезду на место инспекторы зафиксировали факт несанкционированного сброса отходов на расстоянии 350 метров от северных ворот предприятия ООО «Буинский сахар».

Площадь захламления территории составила 10 кв. м, объем складируемого отхода — 35 куб. м. По данному факту экологами в отношении должностного лица составлен административный протокол по статье «Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами».