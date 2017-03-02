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12:44 (мск), источник: Югополис

В заброшенном здании в Новороссийске нашли тело женщины

Тело женщины обнаружили 1 марта в заброшенном здании на улице Осоавиахима.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшей трагедии.

По предварительным данным, на теле погибшей нет следов насильственной смерти.

— Мертвую женщину без определенного места жительства обнаружили в заброшенном здании на улице Осоавиахима, на вид ей около пятидесяти пяти лет. По факту инцидента проводится доследственная проверка, — прокомментировали «Нашей газете Новороссийск» в СУ СК РФ по Новороссийску.

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