В заброшенном здании в Новороссийске нашли тело женщины

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшей трагедии.

По предварительным данным, на теле погибшей нет следов насильственной смерти.

— Мертвую женщину без определенного места жительства обнаружили в заброшенном здании на улице Осоавиахима, на вид ей около пятидесяти пяти лет. По факту инцидента проводится доследственная проверка, — прокомментировали «Нашей газете Новороссийск» в СУ СК РФ по Новороссийску.