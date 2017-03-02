В Краснодарском крае серийный мошенник оказался адвокатом

По версии следствия, 41-летний обвиняемый, являясь адвокатом, под предлогом оказания юридических услуг по защите интересов в суде, получал вознаграждения от клиентов, однако своих обязанностей не выполнял. Скрывая свое бездействие, он сообщал заказчикам ложную информацию о том, что уголовное дело находится на рассмотрении в суде. Полученными средствами он распоряжался по своему усмотрению.

В ходе расследования уголовного дела полицейскими было установлена причастность подозреваемого к совершению пяти преступлений. Общий ущерб потерпевшим составил около 200 000 рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.