В Нижнем Новгороде посетителя кинотеатра избили и ограбили. По подозрению в совершении преступления задержан 28-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

Между несколькими посетителями кинотеатра произошла ссора. Фильм закончился, зрители начали расходиться по домам. На выходе из здания на одного из мужчин напали и отобрали сотовый телефон.

Наряд вневедомственной охраны оперативно прибыл на место происшествия. Подозреваемый был задержан. Похищенный мобильный телефон возвращен владельцу.