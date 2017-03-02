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11:45 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

В Нижнем Новгороде посетителя кинотеатра избили и ограбили

Наряд вневедомственной охраны оперативно прибыл на место происшествия. Подозреваемый был задержан.

В Нижнем Новгороде посетителя кинотеатра избили и ограбили. По подозрению в совершении преступления задержан 28-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

Между несколькими посетителями кинотеатра произошла ссора. Фильм закончился, зрители начали расходиться по домам. На выходе из здания на одного из мужчин напали и отобрали сотовый телефон.

Наряд вневедомственной охраны оперативно прибыл на место происшествия. Подозреваемый был задержан. Похищенный мобильный телефон возвращен владельцу.

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