Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Найден актер на роль Вещего Олега в новом историческом боевике
в Госдуме потребовали завести уголовное дело против Кисилева
Украинское предприятие обратилось к РФ за помощью из-за блокады
Имя для ребенка, рожденного весной: 12 вариантов
Татьяна Навка показала свою маму (фото)
Черчилль запрещал военным рассказывать о встречах с инопланетянами Власти Британии в 1950-е годы серьезно относилось к угрозе со стороны НЛО
Ляйсан Утяшева пожаловалась на капризы дочки
Можно ли детям соблюдать пост: мнение диетолога
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
Медики назвали количество спиртного в крови Поргиной - СМИ
«Не оставили шансов»: Порошенко о "сражении" с РФ
Пара из России за 55 дней доехала на поезде из Москвы до Бангкока
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
СМИ: Янукович сказал, что делать с ЛДНР в случае провала «Минска»
«Катком по Прибалтике»: СМИ об ответе РФ НАТО
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
10Традиционный февральский карнавал на Гаити
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
10:52 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

В Нижегородской области грузовик на задней скорости сбил пенсионерку

В Павловском районе Нижегородской области водитель грузовика сбил пенсионерку. Она госпитализирована. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

1 марта в 15:15 в Ворсме на ул. Зеленая водитель грузовика ГАЗ 4732 при движении задом не убедился в безопасности маневра и сбил пенсионерку. 74-летняя женщина была госпитализирована с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и открытым переломом левой голени.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Генпрокурор США ответил на обвинения в сокрытии контактов с РФ
Объявлена новая должность экс-госсекретаря США Джона Керри
Российские дипломаты пытаются спасти переговоры по Сирии
Кокорин на «Бентли» устроил гонки по встречной в центре Москвы
СМИ: в Вашингтоне готовы нанести удар по Северной Корее
Виновники скандала на «Оскаре» отстранены от работы
Росгидрометцентр купит суперкомпьютер за $34,5 млн
Спорт
Луис Энрике. Лучший момент уйти красиво Поле матча со «Спортингом» главный тренер «Барселоны» Луис Энрике объявил о том, что покинет каталонский клуб по окончании сезона
Авто
Еще один внедорожник Range Rover: онлайн трансляция премьеры Сегодня ночью в Лондоне представили новый английский внедорожник с забытым именем. «Авто Mail.Ru» вел прямой репортаж
Hi-Tech
Фото: какой будет Земля в 2050 году «Лаборатория Касперского» представила на MWC 2017 проект, который показывает, как изменится наша планета через несколько десятилетий
Кино
Найден актер на роль Вещего Олега в новом историческом боевике Продюсеры заявляют, что будут ориентироваться на современный формат — сериалы «Викинги» и «Игра престолов»
Недвижимость
Как сделать кухню удобной и яркой
Эксперты назвали города России с дешевым жильем
Крупнейшие банки объявили о снижении ипотечных ставок
В Москве стало больше домов, где летом не отключат воду
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Подросшая дочка Асмус и Харламова умилила поклонников (видео) Маленькая Анастасия трогательно поздравила папу с днем рождения.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь