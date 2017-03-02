В Нижегородской области грузовик на задней скорости сбил пенсионерку
В Павловском районе Нижегородской области водитель грузовика сбил пенсионерку. Она госпитализирована. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
В Павловском районе Нижегородской области водитель грузовика сбил пенсионерку. Она госпитализирована. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
1 марта в 15:15 в Ворсме на ул. Зеленая водитель грузовика ГАЗ 4732 при движении задом не убедился в безопасности маневра и сбил пенсионерку. 74-летняя женщина была госпитализирована с