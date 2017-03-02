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10:51 (мск), источник: Lenta.Ru

Следственный комитет констатировал сокращение числа преступлений на 10 процентов

В 2016 году общее число преступлений в России сократилось на 10 процентов, заявил в отчетном докладе на расширенной итоговой коллегии СКР глава ведомства Александр Бастрыкин.

Источник: РИА "Новости"

«Общий массив преступлений в России в 2016 году уменьшился на 10 процентов по сравнению с 2015 годом. Зарегистрировано снижение на 21 процент тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе, по сравнению с 2015 годом на 9 процентов снизилось количество убийств и причинений тяжкого вреда здоровью», — сообщил Бастрыкин.

«В 2016 году следственные органы немедленно возбуждали уголовные дела по фактам нападения на медработников, врачей скорой, по фактам невыплаты зарплат. Это та работа, которую ожидает от нас общество», — отметил глава СКР.

Особо Бастрыкин отметил работу по расследованию военных преступлениях против мирного населения Донецкой и Луганской областей Украины.

«Следственный комитет не остается в стороне от событий на юго-востоке Украины. Оперативно возбуждаем уголовное преследование в отношении военных преступников. С 2014 года расследуется 102 уголовных дела, по которым привлекается 90 лиц, в том числе — высокопоставленные военные вооруженных сил Украины, включая министра обороны, представителей национальной гвардии», — подчеркнул председатель Следственного комитета.

1 марта на итоговой коллегии столичного главка СКР отметили рост раскрываемости тяжких преступлений в столице.

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