На Урале возбудили новое уголовное дело после гибели ребенка в бассейне

Как сообщалось ранее, трагедия произошла 28 января. В санаторий «Соколиный камень», который расположен около Первоуральска, приехали 31-летняя учительница из Полевского и ее 12-летний сын-шестиклассник. Ребенок утонул в бассейне, было возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека». Ведется расследование.

«Следственным отделом по городу Первоуральск СК РФ возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего инструктора-методиста по плаванию санатория «Соколиный камень». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи109 УК РФ «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», — уточняет ведомство.

По версии следствия, мужчина не провел с посетителями необходимый инструктаж и удалился со своего места, оставив плавающих без контроля. Решается вопрос о предъявлении обвинения.