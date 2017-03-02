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11:01 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Свердловские лжегазовики попали под «уголовку»

Против них возбуждено уже два дела.

В Свердловской области появились первые уголовные дела в отношении лжегазовиков.

В Красноуфимске полицейские взяли под стражу трех екатеринбуржцев — 46-летнюю женщину и мужчин 27 и 28 лет. Им вменяется ч.2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Подозреваемым грозит до 5 лет лишения свободы.

Как пояснили «Уралинформбюро» в пресс-службе МО МВД России «Красноуфимский», екатеринбуржцы ходили по квартирам жителей Красноуфимского и Артинского районов и предлагали собственникам установить в помещениях специальное газовое оборудование стоимостью от 2 до 6 тысяч рублей. Оно якобы было необходимо для того, чтобы избежать утечек и взрывов. После получения денег подозреваемые уходили, не выполнив никакой работы.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе регионального СУ СКР, в Серове следователи также возбудили уголовное дело в отношении лжегазовиков, но по ч.1 ст. 238 УК РФ (Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

«Подозреваемые ходили по домам и квартирам и предлагали установить газовое оборудование, не соответствующее ГОСТам. Кроме того, нарушались все методики его установки. Эксплуатировать такие приборы опасно», — добавил официальный представитель областного СУ СКР Александр Шульга.

Названия фирм, от лица которых действовали лжегазовики, следователи и полицейские пока не раскрывают.

Стоит добавить, что ранее «Уралинформбюро» более подробно разбиралось в проблеме лжегазовиков в материале «На газовой бочке». Сейчас только на территории Екатеринбурга действует около 10 фирм, чьи работники ходят по квартирам, представляются газовыми службами и под самыми разными предлогами активно навязывают жителям различные услуги. В их компетентности в АО «Екатеринбурггаз», судя по возросшим аварийным заявкам, сильно сомневаются. Горожане завалили газовиков жалобами на обман проходимцев.

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