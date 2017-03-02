Свердловские лжегазовики попали под «уголовку»
Против них возбуждено уже два дела.
Против них возбуждено уже два дела.
В Свердловской области появились первые уголовные дела в отношении лжегазовиков.
В Красноуфимске полицейские взяли под стражу трех екатеринбуржцев — 46-летнюю женщину и мужчин 27 и 28 лет. Им вменяется ч.2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Подозреваемым грозит до 5 лет лишения свободы.
Как пояснили «Уралинформбюро» в
Как сообщили «Уралинформбюро» в
«Подозреваемые ходили по домам и квартирам и предлагали установить газовое оборудование, не соответствующее ГОСТам. Кроме того, нарушались все методики его установки. Эксплуатировать такие приборы опасно», — добавил официальный представитель областного СУ СКР Александр Шульга.
Названия фирм, от лица которых действовали лжегазовики, следователи и полицейские пока не раскрывают.
Стоит добавить, что ранее «Уралинформбюро» более подробно разбиралось в проблеме лжегазовиков в материале «На газовой бочке». Сейчас только на территории Екатеринбурга действует около 10 фирм, чьи работники ходят по квартирам, представляются газовыми службами и под самыми разными предлогами активно навязывают жителям различные услуги. В их компетентности в АО «Екатеринбурггаз», судя по возросшим аварийным заявкам, сильно сомневаются. Горожане завалили газовиков жалобами на обман проходимцев.