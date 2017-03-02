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10:52 (мск), источник: VN.RU

Спрыгнуть с 17-го этажа помешали парню в Новосибирске

Попытку суицида предотвратили спасатели поздно вечером в Советском районе Новосибирска. Очевидцы удерживали молодого человека на балконе до прибытия спецслужб, после чего ему помогли спуститься вниз.

Семнадцатилетнего парня эвакуировали с балкона общего пользования на высоте 17-го этажа спасатели МАСС. Сигнал о возможной попытке суицида в Советском районе города поступил первого марта около 22.23.

— Человек на крыше 17-этажного здания, угроза суицида. С помощью очевидцев блокирован и удерживался до прибытия спасателей. Парню помогли спуститься вниз, где он был передан сотрудникам полиции, — рассказали в МАСС.

Напомним, в Новосибирске транспортные полицейские устанавливают личность погибшего мужчины, который повесился утром первого марта на столбе между перегонами. Несколькими неделями ранее под поезд недалеко от станции «Новосибирск — Восточный» попал мужчина. Очевидцы сообщают, что потерпевший выскочил непосредственно перед составом, игнорируя сигналы машиниста. Также на месте происшествия была обнаружена предсмертная записка.

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Спрыгнуть с 17-го этажа помешали парню в Новосибирске
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