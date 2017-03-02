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11:06 (мск), источник: ИА REGNUM

В Челябинской области прятали пятилетнюю девочку в погребе от приставов

Ребенка нашли и передали под опеку государства.

Пятилетнего ребенка забрала служба судебных приставов города Коркино Челябинской области у матери, ведущей асоциальный образ жизни. Девочка была голодная и смело сама пошла с сотрудниками ведомства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УФССП России по региону.

26-летняя мать была лишена судом родительских прав, как и отбывающий наказание в местах лишения свободы отец ребенка. Девочка по решению суда должна была быть отправлена под опеку государства. Однако исполнить решение суда некоторое время не удавалось. Мать ребенка вместе со своей матерью, бабушкой девочки, злоупотребляла алкоголем и скрывалась от исполнения решения судебной инстанции. Бабушка занималась торговлей пирожков на трассе, ее дочь торговала там же иным.

Исполнительное производство по решению суда было возбуждено в декабре 2016 года. Несколько раз приставы приезжали на место проживания ребенка, но не могли обнаружить ни девочку, ни мать с бабушкой.

В конце февраля была вновь предпринята попытка исполнить решение суда. Прибывшим приставам долго не открывали дверь в дом, но после уговоров они попали в жилище — открыла дверь пьяная бабушка. На столе были следы пьянки. Пообщавшись с соседями, судебные приставы выяснили, что мать ребенка и сама девочка должны быть дома. Приставы попросили соседа постучать в дом и попроситься пройти, следом прошли приставы, а в комнате возле стола была 5-летняя девочка. Она не испугалась, а подошла к приставам и сказала, что не ела с самого утра и голодна. По пути в машину сотрудников службы судебных приставов девочка рассказала, что пряталась с матерью в подполе.

В настоящее время ребенок находится в детской больнице и проходит обследование. После медучреждения она поступит в приют. Также выяснилось, что пятилетний ребенок ни разу не был в детском саду. Теперь девочке предстоит подготовиться к школе.

Как отметили в пресс-службе УФССП по Челябинской области, случай по отобранию ребенка осуществлялся полностью на законных основаниях, у правоохранителей было на руках решение суда. Соответственно случай трактуется как обоснованное изъятие и передача ребенка под опеку государства.

Отметим, всего в Челябинской области за 2016 год было отобрано из семей 99 детей. Напомним, на текущий момент в детских сиротских учреждениях Челябинской области находится около 3400 ребенка. На начало 2015 года детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, насчитывалось в региональном банке данных около 3900 человек. Тенденция к снижению детей в детских домах обусловлена проводимой политикой в отношении сирот, направленной на устройство в приемные семьи. Высвобождающиеся помещения детских домов перепрофилируются, например, под детские сады, которых на Южном Урале существенно не хватает.

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