Страшная авария на Чеканах: один человек в коме

ДТП случилось на пересечении улиц Димо и Алеку Руссо. В ее результате оба автомобиля превратились в груду металлолома, а оба водителя получяили серьезные травмы.

25-летний водитель такси был доставлен в реанимационное отделение, он находится в коме. 21-летний водитель Mercedes получил травмы, однако не тяжелые, и был выписан из больницы после обследования.

По информации полиции, автомобиль такси ехал с Чекан, а Mercedes — с Рышкановки. Виновника столкновения предстоит определить полиции.