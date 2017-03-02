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11:37 (мск), источник: Actualitati.md

Страшная авария на Чеканах: один человек в коме

Страшная авария произошла минувшей ночью в столичном районе Чеканы: там столкнулись легковой Mercedes и автомобиль такси.

Источник: Actualitati.md

ДТП случилось на пересечении улиц Димо и Алеку Руссо. В ее результате оба автомобиля превратились в груду металлолома, а оба водителя получяили серьезные травмы.

25-летний водитель такси был доставлен в реанимационное отделение, он находится в коме. 21-летний водитель Mercedes получил травмы, однако не тяжелые, и был выписан из больницы после обследования.

По информации полиции, автомобиль такси ехал с Чекан, а Mercedes — с Рышкановки. Виновника столкновения предстоит определить полиции.

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