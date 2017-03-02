Страшная авария на Чеканах: один человек в коме
Страшная авария произошла минувшей ночью в столичном районе Чеканы: там столкнулись легковой Mercedes и автомобиль такси.
Страшная авария произошла минувшей ночью в столичном районе Чеканы: там столкнулись легковой Mercedes и автомобиль такси.
ДТП случилось на пересечении улиц Димо и Алеку Руссо. В ее результате оба автомобиля превратились в груду металлолома, а оба водителя получяили серьезные травмы.
25-летний водитель такси был доставлен в реанимационное отделение, он находится в коме. 21-летний водитель Mercedes получил травмы, однако не тяжелые, и был выписан из больницы после обследования.
По информации полиции, автомобиль такси ехал с Чекан, а Mercedes — с Рышкановки. Виновника столкновения предстоит определить полиции.