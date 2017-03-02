В Челябинске за один день в ДТП попали три маршрутных ПАЗа

Первое ДТП произошло в девять часов 15 минут на улице Братьев Кашириных возле дома 89. Водитель автобуса ПАЗ (Маршрут № 17) не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с двигавшемся в попутном направлении автобусом «Пежо Боксер» (Маршрут № 86). Травмы получил один из пассажиров «Пежо Боксер». С ушибами и ссадинами мужчину направили на амбулаторное лечение.

В 19 часов 30 минут на проспекте Ленина возле дома 12 ПАЗ сбил пьяную женщину, переходившую проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора, слева направо по ходу движения автобуса.

Женщина получила легкие травмы и была направлена на амбулаторное лечение.

В 20 часов на улице Кольцевая возле дома 83/1 женщина за рулем «Хендай Гетц» не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с автомобилем «Ниссан Марч», после чего изменила направление движения и произвела столкновение с автобусом ПАЗ-32054.

В ДТП пострадала сама автоледи — с многочисленными травмами она была доставлена в больницу.