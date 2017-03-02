Воронежский курильщик попался на взятке в 12 тысяч рублей полицейскому

В Нововоронеже полицейские задержали 40-летнего местного жителя по подозрению во взятке стражу порядка.

По версии следствия, воронежца поставили на учет в территориальный отдел МВД как лицо, которое попадает под административный надзор. Чуть позже наш земляк совершил мелкое хулиганство, а также нарушил запрет на курение на отдельных территориях.

«Его пригласили в кабинет ОМВД по Нововоронежу, — рассказали в МВД. — В кабинете воронежец предложил инспектору 12 тысяч рублей. За это он попросил не направлять в суд материалы».

Деньги правоохранитель не взял. Он сообщил дежурному о попытке дачи взятки. С поличным воронежца задержали.

Против мужчины завели дело (ч. 3 ст. 291 УК). Ему грозит 8 лет тюрьмы.