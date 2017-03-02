Нижегородка через суд пытается взыскать с домоуправляющей компании ущерб за разбитый автомобиль
По результатам экспертизы ущерб от повреждений составил 177 тыс. рублей.
По результатам экспертизы ущерб от повреждений составил 177 тыс. рублей.
Нижегородка через суд пытается взыскать с домоуправляющей компании ущерб за разбитый автомобиль. Как сообщает объединённая
Согласно информации, 31 декабря прошлого года женщина припарковала свой автомобиль у подъезда многоквартирного дома в городе Урень и уехала в Нижний Новгород на празднование Нового года.
В том месте, где она оставила автомобиль, не были установлены знаки об опасности схода снега с крыши домов. Тем не менее, с 31 декабря на 1 января снег с крыши упал на автомобиль нижегородки. В результате этого автомобилю женщины были причинены механические повреждения в виде вмятин крыши, разбития лобового стекла, повреждения заднего дворника.
По результатам экспертизы ущерб от повреждений составил 177 тыс. рублей. Посчитав, что уборка наледи и снега с кровли дома входит в обязанности управляющей компании, женщина подала иск в суд о взыскании с управляющей компании 177 тыс. рублей.