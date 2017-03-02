Нижегородка через суд пытается взыскать с домоуправляющей компании ущерб за разбитый автомобиль. Как сообщает объединённая пресс-служба (ОПС) судов общей юрисдикции Нижегородской области, в суд поступил иск по возмещению ущерба в результате повреждения личного автомобиля снегом, упавшим с крыши многоквартирного дома.

Согласно информации, 31 декабря прошлого года женщина припарковала свой автомобиль у подъезда многоквартирного дома в городе Урень и уехала в Нижний Новгород на празднование Нового года.

В том месте, где она оставила автомобиль, не были установлены знаки об опасности схода снега с крыши домов. Тем не менее, с 31 декабря на 1 января снег с крыши упал на автомобиль нижегородки. В результате этого автомобилю женщины были причинены механические повреждения в виде вмятин крыши, разбития лобового стекла, повреждения заднего дворника.

По результатам экспертизы ущерб от повреждений составил 177 тыс. рублей. Посчитав, что уборка наледи и снега с кровли дома входит в обязанности управляющей компании, женщина подала иск в суд о взыскании с управляющей компании 177 тыс. рублей.