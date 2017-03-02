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11:36 (мск), источник: РИА Новости

Суд вернул в прокуратуру часть дела о гибели главы Total во Внуково

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Солнцевский суд Москвы в четверг вернул в прокуратуру часть уголовного дела о катастрофе самолета Falcon в аэропорту Внуково, в которой погиб глава французской нефтегазовой компании Total Кристоф де Маржери, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Источник: РИА Новости

«Суд постановил выделить дело в отношении Круглова, Дунаева и Архипова в отдельное производство и вернуть его в прокуратуру», — сказал судья. Дело в отношении остальных двух фигурантов продолжит рассматриваться в суде.

Адвокат Ольга Динзе мотивировала свое ходатайство тем, что суд вывел из процесса двух защитников, которые представляли интересы руководителя полетов Внуково Романа Дунаева и диспетчера Надежды Архиповой. Такое решение судья принял в связи с тем, что эти адвокаты — Леонид Куракин и Валентина Колесникова — представляли в ходе следствия по делу интересы и обвиняемых, и свидетелей.

Судья счел, что отсутствие этих адвокатов никак не повлияет на ход процесса, поскольку у подсудимых есть и другие защитники.

В ночь на 21 октября 2014 года в аэропорту Внуково при взлете разбился, столкнувшись со снегоуборочной машиной, легкомоторный самолет Falcon 50EX авиакомпании Unijet. При крушении погибли четыре человека — президент французского энергетического концерна Total Кристоф де Маржери и три члена экипажа.

По версии следствия, снегоуборочная машина, за рулем которой сидел пьяный Владимир Мартыненко, нарушая все правила, выехала на взлетно-посадочную полосу, что не проконтролировал старший сменный инженер Владимир Леденев.

Руководитель полетов Роман Дунаев, диспетчеры Александр Круглов и Надежда Архипова, как полагает следствие, знали о потенциальной опасности для самолета, но не сообщили о ней пилотам, в результате произошло столкновение.

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