Верховный суд РФ объяснил низкое число оправдательных приговоров
По данным суда, в России 90% подсудимых сами признают свою вину.
По данным суда, в России 90% подсудимых сами признают свою вину.
Москва. 2 марта. INTERFAX.RU — Малый процент оправдательных приговоров в России обусловлен тем, что 90% подсудимых признают свою вину, сообщил в четверг заместитель председателя Верховного суда РФ Владимир Давыдов.
«Многие критикуют модель действующего судопроизводства, но у нас из 100 подсудимых по делам 90 признают свою вину. Не знаю, хорошо это или плохо, но это факт. 65% идут в особом порядке (особый порядок рассмотрения дела предусматривает признание вины, при котором подсудимому назначается не более двух третей от максимального срока наказания — ИФ)», — сказал Давыдов на открытии
По его мнению, СМИ напрасно критикуют судебную систему за малый процент оправдательных приговоров.
«Некоторые издания публикуют свои соображения по поводу оправдательных приговоров, что их должно быть 18−20%. Их при всем желании не может быть столько, максимум 10%», — подчеркнул Давыдов.
Согласно открытым данным, в последние годы доля оправдательных приговоров в РФ не достигает и 1%.