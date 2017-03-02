Верховный суд РФ объяснил низкое число оправдательных приговоров

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU — Малый процент оправдательных приговоров в России обусловлен тем, что 90% подсудимых признают свою вину, сообщил в четверг заместитель председателя Верховного суда РФ Владимир Давыдов.

«Многие критикуют модель действующего судопроизводства, но у нас из 100 подсудимых по делам 90 признают свою вину. Не знаю, хорошо это или плохо, но это факт. 65% идут в особом порядке (особый порядок рассмотрения дела предусматривает признание вины, при котором подсудимому назначается не более двух третей от максимального срока наказания — ИФ)», — сказал Давыдов на открытии научно-практической конференции.

По его мнению, СМИ напрасно критикуют судебную систему за малый процент оправдательных приговоров.

«Некоторые издания публикуют свои соображения по поводу оправдательных приговоров, что их должно быть 18−20%. Их при всем желании не может быть столько, максимум 10%», — подчеркнул Давыдов.

Согласно открытым данным, в последние годы доля оправдательных приговоров в РФ не достигает и 1%.