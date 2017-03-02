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11:57 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярец поджег чужие обои и получил 13 лет

Красноярский краевой суд вынес приговор жителю поселка Вельмо Северо-Енисейского района, который после ссоры поджег чужой дом, в результате чего один человек погиб, а еще двое пострадали. Об этом рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Напомним, пожар произошел 13 декабря 2015 года. В ходе следствия было установлено, что в день трагедии обвиняемый и строители, приехавшие в поселок на работу, употребляли спиртные напитки. Между ними произошел конфликт, и мужчина ушел, пригрозив напоследок всех поджечь. Через некоторое время он действительно вернулся и спичкой поджег обои на веранде, после чего ушел к себе домой и лег спать.

Огонь распространился на весь дом. Двое находившихся внутри мужчин сумели выбраться, а их 32-летний коллега, который в момент пожара спал, погиб. Еще двое мужчин, проживавших в сгоревшем доме, не пострадали, так как незадолго до того ушли в магазин.

На суде обвиняемый сказал, что не хотел никого убивать, поджигая дом, а рассчитывал только их напугать.

Тем не менее, он был признан виновным в умышленном причинении смерти и в покушении на него, совершенном с особой жестокостью. Суд назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил.

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