Красноярец поджег чужие обои и получил 13 лет

Напомним, пожар произошел 13 декабря 2015 года. В ходе следствия было установлено, что в день трагедии обвиняемый и строители, приехавшие в поселок на работу, употребляли спиртные напитки. Между ними произошел конфликт, и мужчина ушел, пригрозив напоследок всех поджечь. Через некоторое время он действительно вернулся и спичкой поджег обои на веранде, после чего ушел к себе домой и лег спать.

Огонь распространился на весь дом. Двое находившихся внутри мужчин сумели выбраться, а их 32-летний коллега, который в момент пожара спал, погиб. Еще двое мужчин, проживавших в сгоревшем доме, не пострадали, так как незадолго до того ушли в магазин.

На суде обвиняемый сказал, что не хотел никого убивать, поджигая дом, а рассчитывал только их напугать.

Тем не менее, он был признан виновным в умышленном причинении смерти и в покушении на него, совершенном с особой жестокостью. Суд назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил.