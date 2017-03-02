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12:08 (мск), источник: АиФ Иркутск

Более 300 литров «незамерзайки» с метанолом нашли в Иркутске

Задержаны иркутяне, торговавшие «незамерзайкой» из салона своих автомобилей.

Полиция Иркутской области проводит комплексные рейды по пресечению торговли жидкостями, содержащими ядовитые вещества.

Как сообщает пресс-служба регионального МВД, 1 марта полицейские проверили ряд торговых точек, реализующих так называемую «незамерзайку». Из розничной сети специалисты изъяли более 300 литров жидкости, содержащей метанол.

Так, на въезде в микрорайон Ново-Ленино стражи порядка задержали 31-летнего иркутянина, который предлагал купить автомобилистам товар под маркой «Антилед». В салоне его автомобиля находилось 25 бутылей объемом 4,5 литра с метиловым спиртом. В другой иномарке на улице Главная Кировская правоохранители нашли 50 литров стеклоомывателя. В тот же день при проверке ряда павильонов, расположенных в одном из торговых центров, найдено еще 27 емкостей с аналогичным содержимым внутри.

Сейчас изъятая продукция находится на исследовании в экспертно-криминалистическом центре МВД России по Иркутской области. Проводится проверка.

Напомним, что в декабре 76 иркутян погибли после употребления концентрата для ванн «Боярышник». Позже выяснилось, что в нем содержался метиловый спирт, вместо этилового.

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