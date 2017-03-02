Более 300 литров «незамерзайки» с метанолом нашли в Иркутске
Задержаны иркутяне, торговавшие «незамерзайкой» из салона своих автомобилей.
Задержаны иркутяне, торговавшие «незамерзайкой» из салона своих автомобилей.
Полиция Иркутской области проводит комплексные рейды по пресечению торговли жидкостями, содержащими ядовитые вещества.
Как сообщает
Так, на въезде в микрорайон
Сейчас изъятая продукция находится на исследовании в
Напомним, что в декабре 76 иркутян погибли после употребления концентрата для ванн «Боярышник». Позже выяснилось, что в нем содержался метиловый спирт, вместо этилового.