В Новосибирске одно из крупнейших дел о мошенничестве передано в суд

Сергей Чернов, заместитель прокурора Новосибирска: «Директор ООО “Новосибирск Строй Монтаж”, используя свое служебное положение, в период с 2005 по 2010 год привлек средства от участников долевого строительства на общую сумму более 350 миллионов рублей — на строительство домов на ул. Бориса Богаткова 201/3 и Учительская 9, которые похитил».

Следствие выяснило — на стройку пошла лишь незначительная часть похищенного, чтобы создать видимость работ и привлечь новых инвесторов. Объекты сегодня достраивают сами дольщики на собственные средства и субсидии из городского бюджета. Пострадавшие — а таких почти 300 человек — уже подали гражданские иски с целью вернуть вложенные средства. Общая сумма исков — 117 миллионов рублей. Шевцову предъявлено обвинение по трем статьям, одна из них — мошенничество — предполагает лишение свободы до 10 лет. Параллельно надзорные органы проверяют строительство и других домов, к которым причастен Шевцов.