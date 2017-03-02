На улице Кошевого в Калининграде водитель «Рено» сбил 19-летнего пешехода

Инцидент произошёл в среду, 1 марта, в 20:20. Водитель «Рено Эспейс» допустил наезд на 19-летнего молодого человека. Он пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Кроме того, в 21:00 на пересечении улицы Кутузова и проспекта Мира столкнулись «Ауди 80» и «Шкода». В результате аварии пострадала 36-летняя водитель первой машины. Женщина получила телесные повреждения.

За сутки сотрудники ГИБДД выявили 1908 нарушений ПДД (из них: нарушение скоростного режима —1090, нарушение правил пешеходами — 82, нарушение правил проезда пешеходных переходов — 45, нарушение правил перевозки детей — 3; выезд на полосу встречного движения — 5, проезд на запрещающий сигнал светофора — 17, несоответствующая ГОСТу тонировка — 9 и другие). Задержаны девять нетрезвых водителей.