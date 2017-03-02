Ранее судимую самарчанку задержали за кражу иномарки Nissan

26 января 2017 года в отдел полиции № 2 Управления МВД России по г. Самаре за помощью обратился местный житель 1979 года рождения. Мужчина рассказал сотрудникам полиции о том, что в ночь с 23 на 24 января от дома на улице Вольской похищена принадлежащая ему автомашина марки «Nissan». Причиненный ущерб был оценен на сумму около 250 000 рублей.

По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа. О краже возбудили уголовное дело.

Полицейские пришли к выводу, что к хищению иномарки причастна ранее судимая за незаконный оборот наркотиков жительница областного центра 1977 года рождения. Сейчас полицейские продолжают выяснять все подробности случившегося, ведется розыск транспортного средства, сообщает облМВД.