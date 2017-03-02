При обрушении строящегося тоннеля на Калужском шоссе погиб человек

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Один человек погиб, по предварительным данным, при обрушении конструкций с жидким бетоном в строящемся тоннеле на Калужском шоссе в Новой Москве, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

Ранее поступила информация об обрушении на площади 40 квадратных метров на 23-м километре Калужского шоссе.

В районе ЧП могут находиться люди, отметил собеседник агентства. По его словам, ширина строящегося тоннеля 20 метров, а его длина — 500 метров.

Позже источник в экстренных службах сообщил со ссылкой на руководителей стройки, что не найден еще один человек.