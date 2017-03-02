Один человек погиб при обрушении строящегося тоннеля в Новой Москве

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Один человек погиб при обрушении строящегося тоннеля на Калужском шоссе в Новой Москве. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«По предварительной информации, под завалами возможно могут находиться люди, погиб один человек», — сказал источник.

По уточненной информации, в районе населенного пункта Сосенки на Калужском шоссе при строительных работах произошло частичное обрушение тоннеля на площади 40 кв. м. «Тоннель не работающий, на месте уже находятся представители оперативных служб», — сообщили в правоохранительных органах.

Огромная пробка образовалась на МКАД и Калужском шоссе в результате инцидента. Как передает корреспондент ТАСС, на Калужском шоссе движение перекрыто в обоих направлениях.

На МКАД пробка образовалась от 22 км МКАД и заканчивается в районе 41 км при съезде на Калужское шоссе.