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12:17 (мск), источник: ТАСС

Один человек погиб при обрушении строящегося тоннеля в Новой Москве

В результате инцидента на МКАД и Калужском шоссе образовалась огромная пробка.

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Один человек погиб при обрушении строящегося тоннеля на Калужском шоссе в Новой Москве. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«По предварительной информации, под завалами возможно могут находиться люди, погиб один человек», — сказал источник.

По уточненной информации, в районе населенного пункта Сосенки на Калужском шоссе при строительных работах произошло частичное обрушение тоннеля на площади 40 кв. м. «Тоннель не работающий, на месте уже находятся представители оперативных служб», — сообщили в правоохранительных органах.

Огромная пробка образовалась на МКАД и Калужском шоссе в результате инцидента. Как передает корреспондент ТАСС, на Калужском шоссе движение перекрыто в обоих направлениях.

На МКАД пробка образовалась от 22 км МКАД и заканчивается в районе 41 км при съезде на Калужское шоссе.

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