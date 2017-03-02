«Ростовского гонщика» подозревают в травмировании полицейского

Ранее в полиции рассказали, что два экипажа полиции вели преследование водителя BMW X6 в
«По результатам проведенной доследственной проверки возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего жителя
По версии следствия, водитель BMW X6 проигнорировал законные требования инспектора ДПС об остановке машины и продолжил движение. Сотрудники ГИБДД на патрульном автомобиле с включенными световыми и звуковыми сигналами начали преследование ВMW X6. Как считают следователи, догнать водителя иномарки сотрудникам полиции удалось лишь при въезде во двор дома.
«По версии следствия, после того, как сотрудники ГИБДД вышли из патрульного автомобиля и направились к автомобилю BMW X6, подозреваемый умышленно осуществил наезд управляемым автомобилем на одного из инспекторов ДПС, причинив ему закрытую тупую травму грудной клетки. В настоящее время по уголовному делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — уточнила Гагалаева.
По информации источника агентства в силовых структурах региона, задержанный водитель BMW X6 является генеральным директором компании «Юг-продукт». По информации из открытых источников, фирма специализируется на производстве продукции из мяса животных и птицы.