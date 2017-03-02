«Ростовского гонщика» подозревают в травмировании полицейского

Ранее в полиции рассказали, что два экипажа полиции вели преследование водителя BMW X6 в Ростове-на-Дону, весь личный состав был ориентирован на задержание нарушителя. Как пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона, водитель иномарки попытался скрыться от полицейских во время мероприятий по проверке документов. Мужчину задержали в центре города. Суд оштрафовал его на 30 тысяч рублей по статье «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством».

«По результатам проведенной доследственной проверки возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего жителя Ростова-на-Дону. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)», — пояснила Гагалаева.

По версии следствия, водитель BMW X6 проигнорировал законные требования инспектора ДПС об остановке машины и продолжил движение. Сотрудники ГИБДД на патрульном автомобиле с включенными световыми и звуковыми сигналами начали преследование ВMW X6. Как считают следователи, догнать водителя иномарки сотрудникам полиции удалось лишь при въезде во двор дома.

«По версии следствия, после того, как сотрудники ГИБДД вышли из патрульного автомобиля и направились к автомобилю BMW X6, подозреваемый умышленно осуществил наезд управляемым автомобилем на одного из инспекторов ДПС, причинив ему закрытую тупую травму грудной клетки. В настоящее время по уголовному делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — уточнила Гагалаева.

По информации источника агентства в силовых структурах региона, задержанный водитель BMW X6 является генеральным директором компании «Юг-продукт». По информации из открытых источников, фирма специализируется на производстве продукции из мяса животных и птицы.