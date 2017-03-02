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16:30 (мск), источник: Вести Сочи

В Сочи идет следствие по факту найденного на пляже тела мужчины

В полицию позвонили местные жители и сообщили, что в воде около берега лежит мужчина и не подает признаков жизни.

Приехавшие на место происшествия полиция и «Скорая помощь» признаков насильственной смерти не обнаружили.

По версии следствия, погибший пролежал у воды не менее двух дней, документов при нем не оказалось.

В настоящее время правоохранители устанавливают личность погибшего. «Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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