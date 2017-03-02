В Сочи идет следствие по факту найденного на пляже тела мужчины
В полицию позвонили местные жители и сообщили, что в воде около берега лежит мужчина и не подает признаков жизни.
В полицию позвонили местные жители и сообщили, что в воде около берега лежит мужчина и не подает признаков жизни.
Приехавшие на место происшествия полиция и «Скорая помощь» признаков насильственной смерти не обнаружили.
По версии следствия, погибший пролежал у воды не менее двух дней, документов при нем не оказалось.
В настоящее время правоохранители устанавливают личность погибшего. «Назначена