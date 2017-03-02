Суд приговорил экс-полицейских нижегородского ОП № 7 к пяти годам за пытки задержанного

Речь идет о приговоре по уголовному делу, в отношении бывших оперуполномоченных уголовного розыска отдела полиции № 7 УМВД по Нижнему Новгороду Алексея Соколова и Вадима Волкова, обвиняемых в превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств. В январе 2014 года в отношении экс-полицейских уже был вынесен обвинительный приговор, однако 4 марта 2015 года его отменили, а дело направлено на новое рассмотрение.

На заседании 2 марта 2017 года суд установил, что Соколов и Волков 6 марта 2011 года задержали потерпевшего Александра Дмитриева по подозрению в краже. По итогам допроса Дмитриев написал явку с повинной, а потом выяснилось, что полицейские избивали его вплоть до того, что у мужчины оказался сломанным позвоночник. Потерпевший обратился за помощью в Комитет против пыток, где сообщил, что полицейские применяли пытку, известную как «конверт» (человеку выворачивают руки за спину, надевают наручники, связывают ноги ремнем, продевают через руки и ноги веревку и сзади стягивают ее таким образом, чтобы человек оказался «сложенным», как конверт).

13 апреля 2011 года по заявлению Дмитриева возбуждено уголовное дело, которое было прекращено 6 октября того же года в связи с отсутствием события преступления. Однако юристы Комитета против пыток обжаловали это решение, и 10 мая 2012 года дело было возобновлено и передано в первый отдел СУ СК РФ по Нижегородской области.

В итоге, 23 января 2014 года Советский районный суд Нижнего Новгорода вынес в отношении бывших оперуполномоченных Алексея Соколова и Вадима Волкова обвинительный приговор и приговорил каждого к пяти годам колонии общего режима. Не согласившись с таким приговором, адвокаты обжаловали его, и 4 марта 2015 года судебная коллегия отменила решение суда первой инстанции.

Осужденных, которые провели более года в СИЗО, освободили в зале суда, меру пресечения им заменили на домашний арест, а дело направили на новое рассмотрение в районный суд.

9 сентября 2015 года Советский районный суд Нижнего Новгорода суд вновь приступил к рассмотрению этого уголовного дела.

Сегодня, 2 марта 2017 года, судья Советского районного суда Нижнего Новгорода Ольга Колягина вынесла приговор в отношении Соколова и Волкова. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств»). Осужденным было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет общего режима каждому. Оба взяты под стражу в зале суда.

«Это был очень сложный процесс, в первую очередь, для нашего заявителя Александра Дмитриева. Учитывая то, что он является инвалидом второй группы, для него было физически тяжело участвовать в этом длительном судебном разбирательстве», — сказал юрист Комитета по предотвращению пыток Сергей Романов, представлявший в суде интересы Дмитриева.

«После вступления приговора в законную силу мы подадим иск о компенсации Дмитриеву морального вреда и возмещении материального ущерба, причиненных преступлением экс-полицейских», — добавил он.