Горе-папашу привлекли к уголовной ответственности за подделку документов в Приангарье
Мужчина задолжал своим детям 275 тысяч рублей алиментов.
Мужчина задолжал своим детям 275 тысяч рублей алиментов.
Житель Саянска Иркутской области подделал документ, чтобы не платить алименты собственным детям. Злоумышленника привлекли к уголовной ответственности по ч. 3 ст. 327 УК РФ. Мужчина обязан выплатить 275 тысяч рублей в пользу несовершеннолетних сына и дочери. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
С целью уменьшения размера выплаты алиментов гражданин М. представил должностному лицу управления фальшивую справку формы 2-НДФЛ, выданную организацией, в настоящее время ликвидированной, где были указаны заработная плата и сумма удержанного налога, которые никогда не начислялись и не выплачивались.
«При выявлении факта использования заведомо подложного документа судебным приставом вынесен рапорт об обнаружении признаков состава преступления в действиях “предприимчивого” папаши», — отметили в ведомстве.
После проведения дознавателем структурного подразделения управления доследственной проверки рапорт с копиями материалов исполнительного производства направлен в отдел полиции МО МВД РФ «Зиминский», где в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ и квалифицируемого как использование заведомо подложного документа.
После перерасчета мужчина обязан выплатить 275 тыс. рублей в пользу несовершеннолетних сына и дочери.