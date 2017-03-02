Горе-папашу привлекли к уголовной ответственности за подделку документов в Приангарье

Житель Саянска Иркутской области подделал документ, чтобы не платить алименты собственным детям. Злоумышленника привлекли к уголовной ответственности по ч. 3 ст. 327 УК РФ. Мужчина обязан выплатить 275 тысяч рублей в пользу несовершеннолетних сына и дочери. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе УФСПП по Иркутской области.

С целью уменьшения размера выплаты алиментов гражданин М. представил должностному лицу управления фальшивую справку формы 2-НДФЛ, выданную организацией, в настоящее время ликвидированной, где были указаны заработная плата и сумма удержанного налога, которые никогда не начислялись и не выплачивались.

«При выявлении факта использования заведомо подложного документа судебным приставом вынесен рапорт об обнаружении признаков состава преступления в действиях “предприимчивого” папаши», — отметили в ведомстве.

После проведения дознавателем структурного подразделения управления доследственной проверки рапорт с копиями материалов исполнительного производства направлен в отдел полиции МО МВД РФ «Зиминский», где в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ и квалифицируемого как использование заведомо подложного документа.

После перерасчета мужчина обязан выплатить 275 тыс. рублей в пользу несовершеннолетних сына и дочери.