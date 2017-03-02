Подросток упал с 20-этажа элитной высотки в Челябинске
Мальчик доставлен в больницу с тяжелыми травмами.
Мальчик доставлен в больницу с тяжелыми травмами.
Ребенок доставлен в больницу с тяжелыми травмами после падения с 20 этажа дома в ЖК «Александровский» — 13-летний мальчик попросил консьержа пустить его в одну из квартир, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Сегодня, 2 марта, около 12.30 под окнами дома 6 по улице Бейвеля обнаружили упавшего с высоты мальчика. Он находился в верхней одежде. Ребенка в тяжелом состоянии на скорой доставили в больницу. На месте работают сотрудники полиции и СК.
По предварительным данным, подростку 13 лет. Он не является жителем элитного микрорайона, однако в подъезд попал, сказав консьержу, что пришел в гости. Прыжок был совершен с балкона, примыкающего к лестничной площадке на 20-м этаже.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов начали проверку всех обстоятельств произошедшего, в том числе уточняется, прыгнул ребенок сам или ему «помогли».
Ольга Плеханова.