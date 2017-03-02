Подросток упал с 20-этажа элитной высотки в Челябинске

Ребенок доставлен в больницу с тяжелыми травмами после падения с 20 этажа дома в ЖК «Александровский» — 13-летний мальчик попросил консьержа пустить его в одну из квартир, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 2 марта, около 12.30 под окнами дома 6 по улице Бейвеля обнаружили упавшего с высоты мальчика. Он находился в верхней одежде. Ребенка в тяжелом состоянии на скорой доставили в больницу. На месте работают сотрудники полиции и СК.