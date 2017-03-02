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13:01 (мск), источник: АиФ Казань

В Казани арестовали замглавы «Татфондбанка» Сергея Мещанова

Заместителя председателя правления ПАО «Татфондбанк» Сергея Мещанова арестовали на время следствия до 2 апреля, сообщили корреспонденту «АиФ-Казань» в пресс-службе Советского суда.

Сергей Мещанов является одним из подозреваемых в мошенничестве по делу «ТФБ-Финанс».

Напомним, во время допросов несколько сотрудников банка сообщили, что именно он курировал деятельность по переводу части вкладов в доверительное управление «ТФБ-Финанс».

Кроме Мещанова по делу «ТФБ-Финанс» арестованы четыре человека.

Напомним, все началось с того, что вкладчики «Татфондбанка» узнали, что не смогут получить страховые выплаты, так как стали клиентами инвестиционной компании «ТФБ-Финанс» (ранее «АиФ-Казань» об этом подробно писал). По данному факту МВД по РТ возбудило уголовное дело о мошенничестве. Предварительный ущерб — 90 млн рублей, потерпевших — около 100 человек.

Сейчас юристы готовят в суд обращение, в котором предлагают права клиентов «ТФБ-Финанс» приравнять к правам лиц, чьи вклады застрахованы. Таким образом, у людей появился шанс вернуть свои деньги.

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