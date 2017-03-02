Суд отпустил обманувшего футболиста Кержакова воронежского бизнесмена

Центральный районный суд выпустил бизнесмена Михаила Сурина на свободу в среду, 1 марта. Михаила Сурина осудили за обман футболиста Александра Кержакова на 304 млн рублей в апреле 2016 года на 4 года колонии общего режима. Сразу же после вынесения приговора он имел право просить об условном досрочном освобождении, так как больше половины срока отбыл с СИЗО во время следствия.

На заседании 1 марта было рассмотрено ходатайство Сурина о замене реального срока наказания на исправительные работы. В итоге суд вынес решение — заменить неотбытую часть наказания на 1 год 1 месяц исправительных работ, сообщили журналисту РИА «Воронеж» в Центральном районном суде. При этом представителей Кержакова в суде не было. Исправительные работы по сути своей означают удержание 10% заработка в доход государства.

Бизнесмена Михаила Сурина осудили за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным силовиков, футболист Александр Кержаков инвестировал в строительство нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Воронежской области 304 млн рублей. За вложения Сурин обещал ввести футболиста в число учредителей. НПЗ в Панинском районе строило ООО «Модуль», директором которого был Сурин. Суд пришел к выводу, что Сурин не собирался передавать Кержакову его долю в предприятии. Мошенничество Михаила Сурина заключалось в том, что он вкладывал деньги Кержакова в строительство завода как свои — вместо того, чтобы сделать совладельцем футболиста, решил суд. Документов после перевода средств Сурин для Кержакова не оформлял, если не считать один договор займа на 105 млн рублей до 2026 года.

Бизнесмен в свою очередь заявлял в суде, что похищать деньги футболиста не собирался. В последнем слове перед оглашением приговора Михаил Сурин назвал свои поступки «ошибкой».