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13:49 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Екатеринбурженку зарезали ради дорогого кроссовера

Уверены ее подруги.

39-летнюю екатеринбурженку, тело которой нашли в Железнодорожном районе два дня назад, могли зарезать из-за ее кроссовера. Как рассказала «Уралинформбюро» знакомая убитой, видимо, преступник позарился на Audi Q5,
влез в доверие и расправился с девушкой ради наживы.

Стоит отметить, что сегодня продать Audi Q5 можно за 1−2 миллиона рублей в зависимости от комплектации, пробега и года выпуска автомобиля.

Погибшая екатеринбурженка недавно пережила тяжелый развод и приобрела квартиру в ипотеку, чтобы жить в ней вместе с 7-летней дочерью. Однако выплаты по кредиту оказались велики, и женщина решила продать свой кроссовер. По объявлению на нее вышел молодой человек и пообещал помочь найти покупателя. Поздно вечером 26 февраля екатеринбурженка поехала к нему на встречу и пропала, пишет «Лайф».

28 февраля ее тело с множественными ножевыми ранениями лица и шеи нашли в Железнодорожном районе уральской столицы.

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