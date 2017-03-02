В Краснодаре загорелось производственное здание
В Краснодаре 2 марта на улице Кожевенной загорелось производственное здание.
В Краснодаре 2 марта на улице Кожевенной загорелось производственное здание.
Сообщение о возгорании поступило в 11:45.
«Площадь пожара составляет около 200 кв.м. Сотрудниками было эвакуировано около 50 человек, еще 15 были спасены с помощью автолестницы», — рассказали в
На месте происшествия работает звено ГДЗС. Поданы стволы на тушение. Для уточнения обстановки на место происшествия направлена оперативная группа ЦУКС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
По предварительной информации, погибших и пострадавших в результате возгорания нет.