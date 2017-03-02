В Краснодаре загорелось производственное здание

Сообщение о возгорании поступило в 11:45.

«Площадь пожара составляет около 200 кв.м. Сотрудниками было эвакуировано около 50 человек, еще 15 были спасены с помощью автолестницы», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

На месте происшествия работает звено ГДЗС. Поданы стволы на тушение. Для уточнения обстановки на место происшествия направлена оперативная группа ЦУКС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По предварительной информации, погибших и пострадавших в результате возгорания нет.