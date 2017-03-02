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12:31 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре водитель автобуса проехал на «красный» и врезался в иномарку: пострадали двое

Вчера, 1 марта, примерно в 15:25 на пересечении улиц Куйбышева и Пионерской в Самарском районе областного центра произошло ДТП с участием общественного транспорта, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным ГИБДД, 53-летний водитель пассажирского автобуса «ЛиАЗ», двигаясь со стороны улицы Комсомольской в направлении улицы Венцека, выехал на регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора, следствием чего стало столкновение с автомобилем «Honda» под управлением 46-летней женщины.

В результате ДТП 63-летняя пассажирка автобуса и автомобилистка, управлявшая иномаркой, получили травмы. По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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