В Самаре водитель автобуса проехал на «красный» и врезался в иномарку: пострадали двое

По данным ГИБДД, 53-летний водитель пассажирского автобуса «ЛиАЗ», двигаясь со стороны улицы Комсомольской в направлении улицы Венцека, выехал на регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора, следствием чего стало столкновение с автомобилем «Honda» под управлением 46-летней женщины.

В результате ДТП 63-летняя пассажирка автобуса и автомобилистка, управлявшая иномаркой, получили травмы. По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.