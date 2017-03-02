Дело экс-главы ОБЭП Заречного дошло до суда

В Белоярский райсуд в ближайшее время будет направлено уголовное дело в отношении 34-летнего экс-начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД «Заречный» Ивана Баланцова. Он обвиняется в получении крупной взятки и воспрепятствовании предпринимательской деятельности, рассказали «Уралинформбюро» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По данным следствия, 14 сентября 2016 года Баланцов потребовал оту управляющего ПАО «ТрансКапиталБанк» 600 тысяч рублей за то, чтобы провести проверку по его заявлению и возбудить уголовное дело. 22 сентября полицейский дал управляющему ключ от служебной Lada Priora, чтобы тот положил в бардачок 100 тысяч рублей. Как только деньги были на месте, на Баланцова надели наручники.

Спустя некоторое время против него возбудили еще одно уголовное дело. Как выяснилось, в марте 2016 года Баланцов безосновательно изъял документацию ООО «ЭкоСтрой» и ООО «СК «Новый Город». Это привело к остановке деятельности обществ и, как следствие, к серьезным убыткам.

Следует отметить, что санкция ч.5 ст. 290 УК РФ предусматривает до 12 лет лишения свободы, а ст.169 УК РФ — обязательные работы до 360 часов либо штраф до 500 тысяч рублей.