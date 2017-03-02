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13:38 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Директор колледжа в Челябинской области оказался мошенником

Возможно, не давали покоя лавры Остапа Бендера.

Отъём денег у нерадивых, но доверчивых студентов решил поставить на поток директор ПОУ Златоустовский юридический колледж «Ицыл» Александр Гомола, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

По версии следствия, в ноябре 2016 года обвиняемый, сдавал в субаренду помещения другому образовательному учреждению. И студентам этого другого учебного заведения он пообещал содействие в получении положительных оценок за сдачу государственных экзаменов по учебным дисциплинам. При всем этом, Гомола никак не мог повлиять на оценки, так как к учебному заведению отношения никакого не имел, всего лишь сдавал помещение в аренду. Но деньги студенты собрали и находчивому руководителю передали — не менее 88 тысяч рублей.

О том, с каким результатом прошли экзамены у незадачливых студентов, не сообщается, но следственный комитет по Челябинской области открыл уголовное дело, провел расследование по статье за мошенничество и уже передал материалы в суд.

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