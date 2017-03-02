В Воронеже спрятавший героин в гипсе парень пойдет под суд

Коминтерновский райсуд Воронежа рассмотрит уголовное дело в отношении 25-летнего гражданина Таджикистана, спрятавшего в гипсе 300 г героина. Парень купил наркотик в Москве и вез его для сбыта в Воронеж, сообщила пресс-служба облпрокуратуры в четверг, 2 марта.

Злоумышленник был уверен, что его не поймают. Однако полиция задержала его сразу после въезда в город. Молодой человек попал под уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере). Во время следствия он полностью признал вину. Дело направили в суд. Парню грозит до 20 лет лишения свободы.