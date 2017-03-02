Мосгосстройнадзор опроверг гибель человека в тоннеле на Калужском шоссе
МОСКВА, 2 мар — РИА Недвижимость. Ни один человек не погиб при обрушении тоннеля на Калужском шоссе в новой Москве, сообщил РИА Недвижимость представитель Мосгосстройнадзора.
МОСКВА, 2 мар — РИА Недвижимость. Ни один человек не погиб при обрушении тоннеля на Калужском шоссе в новой Москве, сообщил РИА Недвижимость представитель Мосгосстройнадзора.
Ранее источник в экстренных службах столицы сообщил, что при обрушении конструкций с бетоном в строящемся тоннеле на Калужском шоссе в новой Москве погиб один человек.
Пострадал один человек, он сейчас находится в больнице.
Под завалами людей нет, площадь обрушения не так велика, подчеркнул он.
По словам представителя комитета, обрушение произошло при бетонировании перекрытий секции тоннеля.
Генподрядчиком реконструкции Калужского шоссе на данном участке является компания «АРКС», подрядчиком — ООО «Альмакоргруп», добавил собеседник агентства.