Трое мужчин в Иркутске помогли задержать вооруженного ножом грабителя

Трое жителей Иркутска помогли задержать грабителя, который напал с ножом на 30-летнюю женщину на улице Депутатская областного центра 1 марта около 15.00. Руководством межмуниципального управления МВД России «Иркутское» принято решение поощрить троих бдительных мужчин за активную гражданскую позицию и содействие в раскрытии тяжкого преступления. По данному факту проводится доследственная проверка. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Злоумышленник напал на 30-летнюю женщину и под угрозой применения предмета похожего на нож повел свою жертву в укромное место. Там он потребовал отдать ему дорогостоящий смартфон. В момент преступного посягательства рядом проезжал грузовик с работниками одного из сантехмаркетов — Дмитрием Каптигуловым, Николаем Тюменцевым и Василием Патриным. Молодые люди сперва подумали, что это семейная разборка. Но приглядевшись внимательнее и буквально прочитав по губам испуганной женщины, поняли, что она нуждается в помощи и выскочили из салона машины на выручку.

«Предполагаемый разбойник, увидев сложившуюся ситуацию, предпочел скрыться. Однако Дмитрий с Николаем сумели догнать его и удержать до приезда сотрудников органов внутренних дел», — отметили в ведомстве.

Прибывший на место происшествия экипаж вневедомственной охраны управления Росгвардии по Иркутской области доставил злоумышленника в отдел полиции. Им оказался 40-летний мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. В ходе личного досмотра полицейские обнаружили и изъяли у задержанного предполагаемое орудие преступления — нож.

В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято правовое решение. Мужчина помещен в спецприемник.