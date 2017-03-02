Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Поседевший Брэд Питт появился в тизере фильма «Машина войны»
Порошенко придумал наказание для захвативших предприятия в ДНР
Лаврова возмутило произошедшее на встрече с госсекретарем США
Имя для ребенка, рожденного весной: 12 вариантов
Татьяна Навка показала свою маму (фото)
СМИ опубликовали видео убийства брата лидера КНДР Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент нападения на Ким Чен Нама
Валерий Меладзе исполнил мечту тяжело больной девочки
Собаки и двухлетние дети оказались одинаково умными
Депутаты предложили вернуть свидетельства о собственности
Самое доступное жилье с московской «пропиской»
Прозрачная блузка без белья: Мосс показала откровенный наряд
"Нагло кричал, что я виновата": Поргина об аварии
Мелания Трамп появилась перед Конгрессом в костюме за $10 тысяч
Татьяна Навка показала свою маму (фото)
США боятся, что РФ соединит Тихий и Атлантический океаны – СМИ
«Не смог отойти от пирса»: СМИ о флагмане Киева
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
12Наступление на Мосул
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
16Скончался Виталий Чуркин
14:02 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде в суд направили уголовное дело экс-депутата Николая Паршина

Правоохранители завершили расследование уголовного дела, заведенного в отношении экс-депутата Госдумы РФ, члена Волгоградского обкома КПРФ Николая Паршина и направили его в суд.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщила корреспонденту «АиФ-Волгоград» старший помощник руководителя управления СУ СК по Волгоградской области Наталия Куницкая, в сентябре 2008 года администрация Среднеахтубинского муниципального района за 250 000 рублей продала коммерческой организации заброшенное здание бывшей школы и земельный участок, расположенные в селе Рахинка. Спустя некоторое время глава районной администрации Тихонов, директор фирмы Чекунков, а также начальник управления финансов администрации Волжского Уваров и депутат Волгоградской областной думы Паршин решили похитить бюджетные средства путем заключения договора купли-продажи здания бывшей школы. Они вернули ее в собственность муниципалитета, но уже за сумму, в 100 раз превышающую его предыдущую стоимость — за 25 миллионов рублей.

Для этого Тихонов и Чекунков подготовили соответствующие письма в администрацию области о том, что Среднеахтубинский район нуждается в здании бывшей школы и земельного участка под ней, а фирма-владелец готова их продать. Используя свой авторитет и полномочия депутата областного парламента, Николай Паршин активно поддержал идею покупки школы. Для финансирования сделки областная администрация выдвинула условие — реконструировать здание для размещения там детских дошкольных групп. Вводя в заблуждение сотрудников аппарата администрации области, глава района Тихонов заверил их, что все требования будут выполнены. В октябре 2012 года из регионального бюджета на покупку недвижимости было выделено 22,5 миллиона рублей, плюс, еще 2,5 миллиона рублей — из средств муниципального бюджета.

В результате преступной схемы Николай Паршин «заработал» 11 миллионов рублей, Тихонов — 3 300 000 рублей, оставшиеся 10 700 000 рублей были поделены между Чекунковым и Уваровым.

«Материалы следствия собраны в 29 томах уголовного дела. Допрошено больше 100 человек, проведено множество судебных экспертиз, в том числе оценочная, строительная, психолого-лингвистическая и другие. Срок предварительного расследования этого преступления составил 19 месяцев», — добавила Наталия Куницкая.

Напомним, что так как Тихонов, Чекунков и Уваров полностью признали свою вину в содеянном и заключили досудебные соглашения о сотрудничестве, уголовные дела в отношении них были выделены в отдельные производства. По итогам их судебного рассмотрения Тихонов был приговорен к 2 годам колонии общего режима, а также штрафу в размере 500 000 рублей. Чекункову суд назначил 2 года колонии общего режима, а Уварову — 3 годам лишения свободы условно и штраф в размере 100 000 рублей.

«До настоящего времени какие-либо работы по реконструкции и введению в эксплуатацию здания сельской школы не ведутся. Школьники до сих пор вынуждены заниматься в ветхом помещении бывшего детского сада, где нет элементарных условий для полноценного учебного процесса», — подчеркнула Наталия Куницкая.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Первый президент Украины: «Мы были обречены на потерю Крыма»
Генпрокурор США ответил на обвинения в сокрытии контактов с РФ
Медведев: Не стоит ожидать отмены западных санкций
Верховный суд РФ объяснил низкое число оправдательных приговоров
Кокорин на «Бентли» устроил гонки по встречной в центре Москвы
Россия направила во Францию запрос о выдаче экс-банкира Пугачева
Европарламент поддержал лишение Ле Пен неприкосновенности
Минтруд предлагает ввести реестр неработающего населения
Спорт
Луис Энрике. Лучший момент уйти красиво Поле матча со «Спортингом» главный тренер «Барселоны» Луис Энрике объявил о том, что покинет каталонский клуб по окончании сезона
Авто
Еще один внедорожник Range Rover: онлайн трансляция премьеры Сегодня ночью в Лондоне представили новый английский внедорожник с забытым именем. «Авто Mail.Ru» вел прямой репортаж
Hi-Tech
Фото: какой будет Земля в 2050 году «Лаборатория Касперского» представила на MWC 2017 проект, который показывает, как изменится наша планета через несколько десятилетий
Кино
Поседевший Брэд Питт появился в тизере фильма «Машина войны» В комедии о войне в Афганистане 53-летний актер играет американского генерала Стэнли Маккристала, которому необходима победа любой ценой
Недвижимость
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
Депутаты предложили вернуть свидетельства о собственности
Росреестр дал гражданам доступ к новым данным о жилье
Самое доступное жилье с московской «пропиской»
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео) Певица выложила в соцсети ролик, на котором трехлетний Гарри Галкин кружится под музыку, как настоящий артист балета.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь