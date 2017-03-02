В Волгограде в суд направили уголовное дело экс-депутата Николая Паршина

Как сообщила корреспонденту «АиФ-Волгоград» старший помощник руководителя управления СУ СК по Волгоградской области Наталия Куницкая, в сентябре 2008 года администрация Среднеахтубинского муниципального района за 250 000 рублей продала коммерческой организации заброшенное здание бывшей школы и земельный участок, расположенные в селе Рахинка. Спустя некоторое время глава районной администрации Тихонов, директор фирмы Чекунков, а также начальник управления финансов администрации Волжского Уваров и депутат Волгоградской областной думы Паршин решили похитить бюджетные средства путем заключения договора купли-продажи здания бывшей школы. Они вернули ее в собственность муниципалитета, но уже за сумму, в 100 раз превышающую его предыдущую стоимость — за 25 миллионов рублей.

Для этого Тихонов и Чекунков подготовили соответствующие письма в администрацию области о том, что Среднеахтубинский район нуждается в здании бывшей школы и земельного участка под ней, а фирма-владелец готова их продать. Используя свой авторитет и полномочия депутата областного парламента, Николай Паршин активно поддержал идею покупки школы. Для финансирования сделки областная администрация выдвинула условие — реконструировать здание для размещения там детских дошкольных групп. Вводя в заблуждение сотрудников аппарата администрации области, глава района Тихонов заверил их, что все требования будут выполнены. В октябре 2012 года из регионального бюджета на покупку недвижимости было выделено 22,5 миллиона рублей, плюс, еще 2,5 миллиона рублей — из средств муниципального бюджета.

В результате преступной схемы Николай Паршин «заработал» 11 миллионов рублей, Тихонов — 3 300 000 рублей, оставшиеся 10 700 000 рублей были поделены между Чекунковым и Уваровым.

«Материалы следствия собраны в 29 томах уголовного дела. Допрошено больше 100 человек, проведено множество судебных экспертиз, в том числе оценочная, строительная, психолого-лингвистическая и другие. Срок предварительного расследования этого преступления составил 19 месяцев», — добавила Наталия Куницкая.

Напомним, что так как Тихонов, Чекунков и Уваров полностью признали свою вину в содеянном и заключили досудебные соглашения о сотрудничестве, уголовные дела в отношении них были выделены в отдельные производства. По итогам их судебного рассмотрения Тихонов был приговорен к 2 годам колонии общего режима, а также штрафу в размере 500 000 рублей. Чекункову суд назначил 2 года колонии общего режима, а Уварову — 3 годам лишения свободы условно и штраф в размере 100 000 рублей.