В Воронежской области водитель сбил пешехода и скрылся

Сигнал о ДТП поступил в Панинский отдел МВД поступил в 6:50. Полицейские выехали на место происшествия.

— Я увидела лежащего мужчину, когда шла на работу. Трупов я не боюсь, посмотрела: незнакомый. Позвонила в дежурную часть полиции, — рассказала жительница райцентра.

Водитель, сбивший пешехода, скрылся с места происшествия.