В Воронежской области водитель сбил пешехода и скрылся
Жительница поселка Панино на перекрестке двух улиц обнаружила сбитого пешехода, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в полиции в среду, 2 марта.
Жительница поселка Панино на перекрестке двух улиц обнаружила сбитого пешехода, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в полиции в среду, 2 марта.
Сигнал о ДТП поступил в Панинский отдел МВД поступил в 6:50. Полицейские выехали на место происшествия.
— Я увидела лежащего мужчину, когда шла на работу. Трупов я не боюсь, посмотрела: незнакомый. Позвонила в дежурную часть полиции, — рассказала жительница райцентра.
Водитель, сбивший пешехода, скрылся с места происшествия.
— Мы предпринимаем меры к розыску водителя, сбившего пешехода и скрывшегося с места происшествия. Личность погибшего установлена, родственники извещены, — сообщил старший инспектор