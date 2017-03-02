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13:16 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области водитель сбил пешехода и скрылся

Жительница поселка Панино на перекрестке двух улиц обнаружила сбитого пешехода, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в полиции в среду, 2 марта.

Сигнал о ДТП поступил в Панинский отдел МВД поступил в 6:50. Полицейские выехали на место происшествия.

— Я увидела лежащего мужчину, когда шла на работу. Трупов я не боюсь, посмотрела: незнакомый. Позвонила в дежурную часть полиции, — рассказала жительница райцентра.

Водитель, сбивший пешехода, скрылся с места происшествия.

— Мы предпринимаем меры к розыску водителя, сбившего пешехода и скрывшегося с места происшествия. Личность погибшего установлена, родственники извещены, — сообщил старший инспектор дорожно-патрульной службы отделения ГИБДД в Панинском районе майор полиции Сергей Лепешов.

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