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13:25 (мск), источник: dostup1.ru

«Пришел к папе»: упавший с элитной высотки 13-летний челябинец находится в сознании

Сотрудники ОКБ-3 оказывают мальчику помощь.

Ребенок, обнаруженный с высотными травмами у 20-этажной высотки в ЖК «Александровский», рассказал врачам, что пришел сюда к отцу — со слов мальчика, он выпал с восьмого этажа, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Доставленный на скорой в больницу 13-летний подросток, которого нашли под окнами дома 6 по улице Бейвеля в четверг, 2 марта, около 12.30, разговаривает с врачами. Ребенок пояснил, что в здании проживает его отец, и он пришел к нему в гости. Падение происходило с восьмого этажа. Мальчик приземлился прямо на голову, но угодил в сугроб, поэтому уцелел.

«У подростка диагностировали перелом бедра и закрытую черепно-мозговую травму. Он находится в сознании. Правильно назвал свое имя и дату рождения», — рассказала пресс-секретарь Минздрава Челябинской области Мария Хворостова.

Напомним, ребенок попал в дом, сказав консьержу, что пришел в гости. Пока он сам не заговорил, правоохранительные органы полагали, что школьник упал с самого верхнего этажа. На данный момент СК продолжает проверку по факту случившегося. Выясняются все обстоятельства и мотивы поступка ребенка.

Ольга Плеханова.

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