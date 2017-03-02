«Черные лесорубы» в Иркутской области срубили лес на 9 млн рублей

Следственным отделом по Шелеховскому району СУ СК РФ по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений). Ущерб, причиненный лесному фонду, составил 9 млн рублей. Максимальная санкция статьи предусматривает до 2 лет лишения свободы. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Данная незаконная рубка лесных насаждений была выявлена следствием в ходе расследования уголовного дела, по которому привлекалось пять обвиняемых за совершение аналогичных преступлений.

«Всего по уголовному делу выявлено шесть эпизодов преступной деятельности организованной группы, действовавшей на территории Шелеховского района с ноября 2015 года, которая была пресечена сотрудниками полиции в июне 2016 года. Ущерб составил 9 млн рублей», — отметили в ведомстве.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.