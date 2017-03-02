В Соликамске девушка и парень ограбили мужчину возле кафе

Грабители избили потерпевшего и забрали у него планшет. Причинённый материальный ущерб составил семь тысяч рублей. Потерпевший был госпитализирован с травмами головы.

Как сообщает ГУ МВД по Пермскому краю, вскоре преступники были установлены и задержаны. Ими оказались 19-летняя девушка и 21-летний молодой человек, проживающие в Соликамске. Оба они безработные, ранее уже привлекались к уголовной ответственности.

По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело. Похищенное имущество изъято и будет возвращено законному владельцу. Следствие продолжается.