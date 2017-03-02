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13:56 (мск), источник: Новости Перми

В Соликамске девушка и парень ограбили мужчину возле кафе

В полицию Соликамска поступило сообщение об ограблении недалеко от кафе по улице Володарского. Двое неизвестных — парень и девушка — напали на 24-летнего местного жителя.

Грабители избили потерпевшего и забрали у него планшет. Причинённый материальный ущерб составил семь тысяч рублей. Потерпевший был госпитализирован с травмами головы.

Как сообщает ГУ МВД по Пермскому краю, вскоре преступники были установлены и задержаны. Ими оказались 19-летняя девушка и 21-летний молодой человек, проживающие в Соликамске. Оба они безработные, ранее уже привлекались к уголовной ответственности.

По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело. Похищенное имущество изъято и будет возвращено законному владельцу. Следствие продолжается.

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