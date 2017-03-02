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17:22 (мск), источник: АиФ Калининград

На калининградской таможне при попытке дать взятку задержали белоруса

В Калининградской области задержан гражданин Белоруссии, пытавшийся дать взятку местному сотруднику таможни.

Таким образом водитель пытался скрыть незадекларированный товар в своем автомобиле, сообщает пресс-служба областного ведомства.

Попытку подкупа зафиксировали в феврале на таможенном посту МАПП Чернышевское. За предложенные 50 евро таможенник должен был якобы осмотреть грузовой автомобиль, в котором в тот момент находился товар без соответствующих документов.

Но попытку пресекли сотрудники службы по противодействию коррупции. Они оперативно среагировали и задержали взяткодателя с поличным.

Против мужчины возбудили уголовное дело за мелкое взяточничество. За это ему грозит до года тюрьмы.

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