На калининградской таможне при попытке дать взятку задержали белоруса

Таким образом водитель пытался скрыть незадекларированный товар в своем автомобиле, сообщает пресс-служба областного ведомства.

Попытку подкупа зафиксировали в феврале на таможенном посту МАПП Чернышевское. За предложенные 50 евро таможенник должен был якобы осмотреть грузовой автомобиль, в котором в тот момент находился товар без соответствующих документов.

Но попытку пресекли сотрудники службы по противодействию коррупции. Они оперативно среагировали и задержали взяткодателя с поличным.

Против мужчины возбудили уголовное дело за мелкое взяточничество. За это ему грозит до года тюрьмы.