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13:50 (мск), источник: dostup1.ru

Полицейские, избившие 2 задержанных в Челябинске, не стали каяться в суде

Даже в последнем слове стражи порядка так и не признали вину.

Двое полицейских, обвиняемых в избиении задержанных и превышении полномочий, не стали каяться перед судом — сегодня стражи порядка должны были выступить с последним словом, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 2 марта, в Ленинском районном суде Челябинска двум полицейским — Алексею Подкорытову и Вячеславу Ибрагимову — предоставили право последнего слова перед оглашением приговора. Один страж порядка пояснил, что сообщить собравшимся ему нечего, а второй заявил, что ему не в чем каяться. Оба свою вину не признали, напомним, они обвиняются избиении задержанных и превышении полномочий.

Прокурор попросил суд назначить Подкорытову шесть лет колонии, а Ибрагимову — пять.

По данным правозащитной организации «Зона права», 17 октября 2015 года полицейскому Ибрагимову не понравилось, что его сосед Виктор Голунов курил в подъезде. Он вызвал сослуживцев, в частности, своего друга Алексея Подкорытова. Полицейские обвинили Голунова в распитии спиртного в подъезде и вместе с еще одной соседкой доставили в отдел. Правоохранители жестоко избили мужчину, а девушку ударили по лицу, когда она стала заступаться за молодого человека. Голунов около недели провел в реанимации.

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