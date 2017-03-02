Воронежец с пистолетом ограбил пункт приема металла

Полицейские задержали 45-летнего воронежца, который с травматическим пистолетом ограбил пункт приема металла, сообщила пресс-служба регуправления МВД в четверг, 2 марта. Мужчина забрал 26,7 тыс. рублей.

Инцидент произошел на улице Раисы Рябцевой во вторник, 28 февраля. Мужчина зашел в пункт приема металла и, угрожая владельцу травматическим пистолетом, забрал 26,7 тыс. рублей. После преступления воронежец попытался скрыться, но 37-летний хозяин пункта остановил его и позвал на помощь. Полицейский патруль задержали преступника.

Правоохранители возбудили уголовное дело о разбое (ст. 162 УК РФ). Мужчина признал вину. Воронежца поместили в изолятор временного содержания. Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.