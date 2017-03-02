Офицеры Балтфлота стали фигурантами дела об охоте с борта боевого вертолета

«Недавно было возбуждено уголовное дело по факту, который можно смело назвать вопиющим. Речь идет о незаконной охоте с борта военного вертолета одной из частей Балтфлота», — сообщил генерал-майор юстиции в интервью «Интерфаксу».

При этом он отметил, что «дело здесь не только в противоправных действиях пилотов воздушного судна». «Для нас сразу виден широкий круг негативных факторов, которые позволили военным летчикам поднять вертолет в воздух на основании каких-либо документов, отклониться от полетного задания и обеспечить незаконную охоту. Нам предстоит большая работа по данному делу», — заявил он.

По словам Шаршавых, такие преступления негативно влияют на боеготовность Балтфлота.