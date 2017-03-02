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16:10 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Три человека пострадали в ДТП с перевернувшейся машиной на Байкальском тракте

По предварительной информации водитель не справился с управлением.

Автомобиль Lexus 470 перевернулся на Байкальском тракте сегодня, 2 марта, около 15.40. Автомобиль ехал в направлении поселка Листвянка и в районе 38-го км, предварительно, не справившись с управлением, съехал с дороги и опрокинулся. В ДТП пострадало три человека. Причины ДТП, и личности пострадавших устанавливаются. На месте работают сотрудники ГИБДД, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Иркутской области.

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