Три человека пострадали в ДТП с перевернувшейся машиной на Байкальском тракте

Автомобиль Lexus 470 перевернулся на Байкальском тракте сегодня, 2 марта, около 15.40. Автомобиль ехал в направлении поселка Листвянка и в районе 38-го км, предварительно, не справившись с управлением, съехал с дороги и опрокинулся. В ДТП пострадало три человека. Причины ДТП, и личности пострадавших устанавливаются. На месте работают сотрудники ГИБДД, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Иркутской области.