В Челябинске столкнулись две маршрутки, пострадал пассажир
В Челябинске в столкновении двух маршруток пострадал пассажир. Мужчину отправили на амбулаторное лечение, сообщили Накануне.RU в городском ГИБДД.
В Челябинске в столкновении двух маршруток пострадал пассажир. Мужчину отправили на амбулаторное лечение, сообщили Накануне.RU в городском ГИБДД.
Авария произошла утром 1 марта на улице Братьев Кашириных. Водитель автобуса ПАЗ, следовавшего по маршруту № 17, не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с двигавшейся в попутном направлении автобусом «Пежо Боксер» (маршрут № 86).
В результате аварии пострадал пассажир маршрутки № 86. С ушибами и ссадинами мужчину направили на амбулаторное лечение.
В настоящий момент по факту ДТП проводится административное расследование.