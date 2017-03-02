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14:27 (мск), источник: Nakanune.ru

В Челябинске столкнулись две маршрутки, пострадал пассажир

В Челябинске в столкновении двух маршруток пострадал пассажир. Мужчину отправили на амбулаторное лечение, сообщили Накануне.RU в городском ГИБДД.

Авария произошла утром 1 марта на улице Братьев Кашириных. Водитель автобуса ПАЗ, следовавшего по маршруту № 17, не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с двигавшейся в попутном направлении автобусом «Пежо Боксер» (маршрут № 86).

В результате аварии пострадал пассажир маршрутки № 86. С ушибами и ссадинами мужчину направили на амбулаторное лечение.

В настоящий момент по факту ДТП проводится административное расследование.

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